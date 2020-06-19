19 Haziran 2020 Cuma 00:41:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 00:41:00
Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi
Kaynak: AA
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Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.
Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.
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