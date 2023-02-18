Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğu depremzedeler için yardım "merkezi" oldu

Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğu depremzedeler için yardım "merkezi" oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, Hindistan hükümeti ve halkı da diğer birçok ülke gibi Türkiye'ye yönelik yardım çalışmaları başlattı.

Yeni Delhi yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve 7 uçak yardım malzemesi gönderdi, İskenderun'da depremzedeler için sahra hastanesi kurdu.

Hükümetin gönderdiği yardımlar dışında ülkedeki sivil toplum örgütleri de Türkiye'ye için yardım çalışmaları başlattı.

Başkent Yeni Delhi'ye 1560 kilometre mesafede yer alan Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da ise şehir halkı, afetin ilk anından itibaren Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğunu boş bırakmadı.

Gerek sivil toplum örgütleri gerekse sosyal medya üzerinden örgütlenen halk, topladıkları yardımları başkonsolosluğa ulaştırmak için seferber oldu.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR



Şehirdeki camilerde ve çeşitli depolarda toplanan yardım malzemeleri, Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğuna getiriliyor.

Haydarabad'ın çeşitli noktalarından veya daha uzak şehirlerden gelen gönüllüler, başkonsolosluk çalışanlarıyla burada yardım malzemelerini ayırarak sevke hazır hale getiriyor.

Aralarında gençler, yaşlılar, hamile ve bebekli kadınların bulunduğu, toplumun hemen her kesiminden onlarca yardım gönüllüsü, gece gündüz demeden depremin ilk anından bu yana çalışıyor.

400 TON YARDIM TOPLANDI



Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Türklerin, Haydarabad halkının gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek "Deprem burada çok büyük bir üzüntüyle karşılandı. Hiçbir çağrı yapılmadan insanlar kendiliğinden kampanyalar başlattılar. Halk elinde ne varsa seferber oldu. Şimdiye kadar 400 ton yardım topladık." dedi.

Okan, birkaç gün içerisinde Haydarabad'dan 200 ton yardım malzemesinin Başkonsolosluğa ulaştığını dile getirerek "Halk gözü yaşlı bir şekilde buraya geliyor. 'Canımızı, kanımızı isteyin biz vermeye hazırız' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkonsoloslukta çalışan Türkler ve aileleri de Haydarabad halkıyla çalışmalara destek veriyor.

Başkonsolos Okan'ın eşi Aslıhan Özmen Okan, Haydarabad halkının kendilerini asla yalnız bırakmadığını belirterek "İlk günden itibaren tonlarca yardımın paketlenmesi için sabahlara kadar bizimle çalıştılar." diye konuştu.

Aslıhan Özmen Okan, hamile kadınların da bu yardımlara destek verdiğini anımsatarak "Biz Haydarabad'da 15 Türk'üz. Ancak burada yalnız olmadığımızı anladık." dedi.

"TÜRKİYE, UMUT OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ COĞRAFYA"



Gaziantep'te eğitim alan ve daha sonra Hindistan'a dönen Haydarabadlı Cemil Ahmed, depremin ardından hızla yardım kampanyası başlattıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Umut olarak gördüğümüz coğrafyada meydana gelen depremlerden derin üzüntü duyduk. Haydarabad halkı, çok büyük bir dayanışma gösterdi. Yardımları depolara ve uçaklara sığdıramadık."

67 yaşındaki İmtiyaz Bhaidani de yaklaşık 5 gündür yardım faaliyetlerine destek verdiğini aktararak "Telangana hükümeti, şehirdeki Müslümanlar ve gençler çok destek veriyor. Geceleri geç saatlere kadar burada gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bhaidani, bu faaliyette bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getirerek "Türk halkının yanındayız." diye konuştu.

Haydarabad'da yaşayan öğrenci Mir Ali de Türkiye için sosyal medyadan arkadaşlarıyla yardım kampanyası başlattıklarını ve halkın buna büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Ali, gönüllüler ile 4-5 gündür Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğunda toplanan yardımları paketlediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ben isterim ki daha çok kardeşimiz bize katılsın ve zor durumda olan Türk kardeşlerimiz için destek olsun. Neye ihtiyaç varsa biz buradayız, hazırız ve Türkiye ile beraberiz."