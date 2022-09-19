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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:35:00

Türkiye'nin birinci iyilik trenindeki yardım malzemeleri Pakistan'a teslim edildi

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket eden birinci "İyilik Treni"ndeki yardım malzemeleri, Belucistan eyaletinde yetkililere teslim edildi.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrine tırlarla getirilen yardım malzemeleri için Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) deposunda tören düzenlendi.

Törene, Belucistan Valisi Muhammed Can Cemali, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri ile davetliler katıldı.

Belucistan Valisi Cemali, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daima Pakistan'ın yanında durduğunu ifade ederek, "Biz size sormayı sevmiyoruz. Biz sizin orada olduğunuzu biliyoruz. (Türkiye) Siz daima bize destek ve yardım etmek için oradasınız." dedi.

Cemali, Paçacı'nın Pakistan ile dayanışma göstermek adına Belucistan'a gelen ilk büyükelçi olduğunu belirterek, yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

"PAKİSTAN'IN YANINDA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ" VURGUSU

Büyükelçi Paçacı ise Pakistan'ın iklim değişikliği sebebiyle büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlatarak, 1500'ün üzerinde kişinin öldüğünü, binlerce kilometre yol ve evin yıkıldığını, altyapının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Afetin ilk gününden bu yana Türkiye'nin Pakistanlı kardeşleri için sahada olduğunu dile getiren Paçacı, AFAD, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum örgütlerinin bu ülkedeki yardım çalışmalarına atıfta bulundu.

Paçacı, sel felaketinin duyulmasıyla Türk halkının hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 14 insani yardım malzemeleri taşıyan kargo uçağının ve iyilik trenlerinin gönderildiğini vurguladı.

Bu yardım malzemelerinin Türk halkının Pakistanlı kardeşlerine dayanışmasının bir göstergesi olduğunu ifade eden Paçacı, yeniden inşa ve rehabilitasyon sürecinde Türkiye'nin Pakistan'ın yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

"KİMSE YOKKEN TÜRKİYE BURADAYDI"

Büyükelçi Paçacı, törenin ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle neredeyse tüm Türkiye'nin seferber olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Pakistan'a yardıma koşan ilk ülke oldu diyebiliriz. Ağustosun başında kimse yokken AFAD ve Türk Kızılay buradaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri buradaydı." dedi.

Paçacı, yardımların bir kısmının burada olduğunu ve kalan kısmının diğer şehirlere doğru yola çıktığını belirterek, Pakistan halkının yaraları sarılana kadar Türkiye'nin yardımlarının süreceğini söyledi.

Etiketler : afad yardım iyilik pakistan
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