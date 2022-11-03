Dünya, Türkiye'nin başarısını konuşuyor!

Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Kaynak: TRT HABER
Türkiye devreye girdi, Rusya askıya aldığı tahıl anlaşmasına döndü. Dünya basını, gelişmeyi son dakika bilgisi olarak okuyucularına duyurdu. Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.
Tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Moskova, sürecin kaldığı yerden devam etmesi kararını aldı. Rusya'nın masaya geri döndüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Dünyanın dört gözle beklediği gelişmeyi uluslararası medya ve haber ajansları son dakika olarak geçti.
CNN Internatinoal, 'Rusya tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söylüyor' manşetini attı.
NYT: RUSYA, GÜVENLİK GARANTİSİ ALDI
New York Times gazetesi, 'Rusya, güvenlik garantisi aldıktan sonra tahıl anlaşmasına tekrar katıldığını söylüyor' başlığını kullandı.
Rusya-Ukrayna canlı bloğunda konuya geniş şekilde yer veren New York Times, Erdoğan ile Putin arasında salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatarak krizin bu görüşmenin ardından çözüldüğüne dikkat çekti
Konuya geniş yer ayıran gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in salı günü telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.
ULUSLARARASI AJANSLAR "ACİL" KODUYLA GEÇTİ
Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla geçildi.
Amerikan Associated Press gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğunu aktardı.
İngiliz Reuters Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimlerinin ardından Moskova'nın geri adım attığını yazdı.
Agence France-Presse (AFP), 'Rusya Ukrayna ile tahıl anlaşmasının devam edeceğini söylüyor' başlığını kullandı.
"TÜRKİYE, UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA FİİLİ ARABULUCU"
'Türkiye Rusya'nın tahıl anlaşmasına yeniden katılmayı kabul ettiğini bildiriyor' diyen Al Jazeera, canlı blog sayfasında Moskova'nın gelişmeyi doğruladığını yazdı.
Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında 'fiili arabulucu' olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, televizyon yayınında "Görünen o ki, anlaşma bir kez daha hayatta kalıyor ve çalışıyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE BM'YE TEŞEKKÜR
Alman Bild Gazetesi, "Ukrayna, tahıl yardımı için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti" başlığını kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çabalarına dikkati çekti.
Alman Der Spiegel ise "Rusya tahıl anlaşmalarına geri dönüyor" başlığıyla verdi.
Çinli Wangyi haber portalı gelişmeyi okuyucularına 'Türkiye'nin Baskısı Altında Kalan Rusya Tahıl Anlaşmasına Geri Döndü' manşetiyle sundu.
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