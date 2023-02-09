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09 Şubat 2023 Perşembe 02:50:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 02:50:00

Türkiye'nin Avrupa temsilciliklerinde açılan defterlere taziye mesajları yağıyor

Kaynak: AA

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Avrupalı bazı lider ve hükümet yetkilileri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde açılan taziye defterlerine başsağlığı ve Türk halkıyla dayanışma mesajlarını kaleme aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iuohannis, hayatını kaybedenlere taziyelerini iletmek için Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Burada açılan taziye defterini imzalayan Ioahannis, şunları kaydetti:

"Depremzedelere yardım için kampanyalar başlatılırken, çalışmalara destek için ekipler de deprem bölgesine gidiyor. Türkiye'yi vuran bu depremlerden etkilenen binlerce depremzede ve aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, Türkiye ile dayanışma içindedir. Ekiplerimiz ve tıbbi personelimiz hayatta kalanları aramak ve onlara yardım etmek için zaten oradalar. Bu derin üzüntü anında Türk milletinin gücü galip gelecektir."

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Açılan taziye defterini imzalayan Kristersson, "Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim yaralıların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, "Başbakan Sayın Ulf Kristersson, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyükelçiliğimizde açılan taziye defterini imzalamıştır. Acımızı paylaşan Sayın Başbakan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ: "DAYANIŞMAMIZA GÜVENEBİLİRSİNİZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne giderek deprem felaketi nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Başsağlığı dileklerini ileten Borrell, "AB'nin güçlü dayanışmasına güvenebilirsiniz. Bu trajedide Türk ve Suriye halkıyla birlikteyiz" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini Yunanistan hükümeti adına imzaladı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile de bir araya gelen Varviçyotis, taziye defterine şunları kaydetti:

"Türkiye'deki iki felaket depremin ardından hayatlarını trajik bir şekilde kaybeden insanlar için Yunan halkı ve Yunan hükümeti adına samimi taziyelerimi iletmek isterim. Yunanistan dayanışma göstermektedir ve insanların hayatını kurtarmaya yardım edebilmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır."

Varviçyotis, taziye defterindeki mesajında Türkçe "Geçmiş Olsun Türkiye!" ifadesine de yer verdi.

HIRVATİSTAN VE BOSNA HERSEKLİ YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJI

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayan Plenkovic, Türk halkına başsağlığı diledi.

Bosna Hersek'te de Saraybosna Kantonu yetkilileri Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

İrlanda Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'ndeki taziye defterini imzaladı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins de Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Büyükelçi Mehmet Hakan Olcay tarafından karşılanan Higgins, büyükelçilikte açılan taziye defterini de imzalayarak Türk halkı ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Etiketler : Avrupa Birliği Deprem Kahramanmaraş

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