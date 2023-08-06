Türkiye'den, Pakistan'daki tren kazası için taziye mesajı

Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Polis Sözcüsü Nawabshah Abbas Baloch yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'den 30'a yükseldiğini belirterek, yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur olduğunu aktardı.

Demiryolu Bakanı Khawaja Saad Rafique yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin trenin normal hızda gittiğini ve raydan çıkmaya neyin yol açtığını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Sindh eyaletine bağlı Nawabshah şehrindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında Hazara Ekspresi'nin 10 vagonu raydan çıkmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 2021'de Sindh'de meydana gelen tren kazasında 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESJAI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Pakistan'da bugün Karaçi-Ravalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.