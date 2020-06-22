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22 Haziran 2020 Pazartesi 08:47:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 09:39:00

Türkiye'den kritik hamle: Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir

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PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi harekat düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor. Güvenlik kaynakları, bu çerçevede PKK'dan temizlenecek Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs inşa edilebileceği bilgisini paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde 700 hedefi imha etti. Karadan da devam eden operasyonda komandolar hızlı ilerleme sağladı.

PKK İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor.

Teröristleri sınırlarının ötesinde karşılamaya ve yok etmeye yönelik operasyonların en sonuncusu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları oldu.

İKİ OPERASYONLA DARBE VURULUYOR

Pençe-Kartal Harekatı'nda Gara'dan Kandil'e kadar çok geniş bir coğrafyadaki PKK'ya ait 81 hedef imha edildi ve harekat başarıyla tamamlandı.

Bu operasyonun üzerinden saatler geçmemişken, Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan operasyonu başlatıldı. PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı bu bölge aynı zamanda, örgütün doğu ile batı arasındaki irtibatını sağlaması açısından stratejik olarak görülüyordu.

3 YENİ ÜS KURULABİLİR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Haftanin'den sonra operasyonun Sinat bölgesine yoğunlaşacağını ve terörden temizlenen bu hatta 3 yeni askeri üs daha kurulacağını ifade etti.

DRONE EĞİTİM MERKEZİ VURULDU

Öte yandan, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin 'drone eğitim merkezi' olarak kullandığı alanların F-16'lar tarafından imha edildiği de öğrenildi.

OPERASYONDA İSTİHBARAT FAKTÖRÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu operasyondaki başarılı koordinasyonu dikkat çekiyor. Özellikle MİT'in sahadaki kaynaklarından aktarılan bilgiler sayesinde, PKK'nın mühimmat depoları ve karargahları nokta atışıyla vuruluyor.

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