Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'de organize suç örgütü lideri olarak aranan şahıs, Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı.
Türkiye’de organize suç örgütü lideri olarak aranan A.D'nin (56) üzerinde sahte kimlik ile Gürcistan'da gözaltına alındığı bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk adli makamlarınca hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak dahil birçok suçtan arama kararı bulunan A.D. Türkiye ile Gürcistan'ın emniyetinin istihbarat paylaşımı neticesinde Batum kentinde düzenlenen operasyonda Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.
Zanlının Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.
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