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22 Ağustos 2023 Salı 16:08:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 16:08:00

Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu

Kaynak: AA

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Türkiye, Yunanistan'a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.

Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Etiketler : türkiye yunanistan yangın yardım
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