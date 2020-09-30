Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 6'ıncısı yapılacak
Kaynak: AA
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının 14.00'te başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
Söz konusu toplantılardan altıncısının NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.
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