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19 Şubat 2024 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 13:30:00

Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak... Batık Tünel'in yapımı sürüyor

Kaynak: AA

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Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in yapımı sürüyor.

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in inşası hızla devam ediyor.

Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu ülkenin en güneyindeki Batık Tünel'in yapımının yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bu tünel deniz ile kara bağlantısını sağlayacak.

Irak, Batık Tünel ile Türkiye üzerinden uluslararası ticaret bağlantılarıyla buluşturulacak. Körfez'i Türkiye sınırına bağlayan bir kara hattı ve demir yolu kurma projesinin parçası olan tünelin Orta Doğu ile Avrupa arasında önemli bir mal taşıma hattı olması da bekleniyor.

"BATIK TÜNEL, BÜYÜK FAV PROJESİ'NİN STRATEJİK AYAĞINI OLUŞTURUYOR"

Batık Tünel projesinin gerçekleştirildiği alanda AA muhabirine konuşan Batık Tünel Proje Müdürü Iraklı Mühendis Selam Yakup, "Batık Tünel, Büyük Fav Projesi'nin stratejik bir ayağını oluşturuyor. Batık Tünel'in boyu 2 bin 440, deniz altında kalan kısmı da 1260 metre." dedi.

Yapımının yüzde 60'ı tamamlanan Batık Tünel projesinin önemine işaret eden Yakup, "Batık Tünel, Fav Limanı'nın doğusunu batıdan Um Kasr ile birbirine bağlayacak. Bu da Türkiye topraklarına ulaşıp oradan da Avrupa'ya kadar gidecek Kalkınma Yolu Projesi'ne bağlanacak." ifadelerini kullandı.

Batık Tünel projesi çalışanlarından Iraklı İnşaat Mühendisi Ali Hamid, projenin Irak ve Orta Doğu'da ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Hamid, tünelin en önemli görevinin Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Basra'daki Fav Limanı ile Um Kasr Limanı'nı birbirine bağlamak olduğunu kaydetti.

Irak, bu tünelin, ticari mal taşımacılığında Orta Doğu ile Avrupa arasındaki en kısa koridor olmasını hedefliyor.

Etiketler : ırak batık tünel türkiye
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