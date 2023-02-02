Türkiye tepki gösterdi, Norveç geri adım attı
Kaynak: TRT Haber
İsveç ve Hollanda'nın ardından Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eylemi planlanan Norveç'te emniyet duruma el koydu. Türkiye Büyükelçiliği önünde yarın yapılması planlanan gösteriye izin verilmeyeceği açıklandı.
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Türkiye harekete geçti ve Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Büyükelçi'ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmemesi beklentisi iletildi.
NORVEÇ'TEN GERİ ADIM
Dışişleti Bakanlığı'nın bu girişiminin ardından Norveç geri adım attı.
Norveç emniyeti, başkent Oslo'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde yatınyapılması planlanan gösterinin yasaklanacağını duyurdu.
Duyuruda, bu kararın alınmasına gerekçe olarak kamu güvenliği endişesi gösterildi.
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