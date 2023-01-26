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26 Ocak 2023 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:59:00

Türkiye, Sırbistan'daki selzedelere yardım eli uzattı

Kaynak: AA

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Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisev, "Şimdiye kadar hep olduğu gibi, Novi Pazar ve Sancak halkı ne zaman bir sorun içerisinde olsa, Türkiye ve Türk milleti her zaman yardım etmeye hazır oldu." dedi.

Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinin Belediye Başkanı Nihat Bisevac, bölgede etkili olan ve can kaybına yol açan sel nedeniyle Türkiye'nin kendilerine yardım eli uzattığını belirterek, Türkiye'nin her zaman Sancak halkıyla birlikte olduğunu söyledi.

Sırbistan'da geçen hafta etkili olan sağanak sonucu Novi Pazar'da meydana gelen selde iki kişinin hayatını kaybettiği hatırlatan Bisevac, bölgeyi ziyaret ederek insanlarla birebir görüştüğünü söyledi.

Bisevac, "Maalesef iki vatandaşımızı, iki canı kaybettik. Bu, 1979'dan beri Novi Pazar'da meydana gelen en büyük sel. Buna rağmen maddi hasar, alınan önemler sayesinde, öncekilerden daha az." diye konuştu.

Selde gönüllü olarak görev alan vatandaşlara minnettar olduklarını dile getiren Bisevac, Novi Pazar'ın politikasının "diğer milletler ve ülkelerle dostluk ilişkisi" olduğunu, Türkiye'nin bu ilişkilerde birinci sırada yer aldığını kaydetti.

"Türkiye, her zaman Sancak'a yardım etti"

Bisevac, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar hep olduğu gibi, Novi Pazar ve Sancak halkı ne zaman bir sorun içerisinde olsa, Türkiye ve Türk milleti her zaman yardım etmeye hazır oldu. Sancak ve Türkiye'de yaşayan Boşnaklar, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk ve iş birliği köprüsü görevini görmektedir. Türkiye her zaman Sancak halkıyla birlikte."

Türkiye'den yardım eli uzatıldığını belirten Bisevac, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül bizimle iletişime geçti ve Sancaklı vatandaşlara en gerekli ihtiyaçların ne olduğunu sordu." dedi.

Bisevac, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un destekleriyle yardımın Novi Pazar'a ulaştığını aktararak, "Felaketin önlenmesinde yardımcı olundu. Hem donanım hem de uzman yardımı sağlandı." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Bisevac, Türkiye'nin desteği ve yardımıyla birçok projenin de hayata geçirildiğini söyledi.

Bisevac, Kovid-19 salgınında da Türkiye'den sayısız yardımın ulaştığını anımsattı.

Etiketler : Sırbistan Bisevac İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye
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