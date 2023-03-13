Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasındaki toplantının tarihi belli oldu
Kaynak: AA
Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.
Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
- Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasındaki toplantının tarihi belli oldu
- Çin liderinden küresel güvenlikte daha etkin rol vurgusu
- Kovid-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor
- Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor
- Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor
- ABD'de göçmen botu alabora oldu: 8 ölü