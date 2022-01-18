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18 Ocak 2022 Salı 15:50:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 15:50:00

"Türkiye olmadan hayırlı karar çıkmaz"

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Arnavutluk dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'da yaşanan gerilim ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan-Bosna Hersek krizinde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Dodik ile birlikte Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın sözlerine dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretini takip eden Akşam Gazetesi'nden Gülcan Tezcan ve 24 TV'den Belkıs Kılıçkaya'nın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Balkanlar'ın Türkiyesiz hiç bir zaman olamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin de Türkiye'yi istediğini, herhangi bir sorunda uzlaşı için Türkiye'nin de adım atmasını beklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Sırbistan-Bosna Hersek arasında yaşanan gerilimde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Dodik ile birlikte Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın sözlerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Balkanlar, Türkiyesiz olmaz. Balkanlar'da Türkiye olarak varız. Nitekim Sayın Edi Rama geçenlerde Bosna Hersek'te son gelişmeler üzerine katıldığı toplantıda "Tamam burada hepimiz varız da Türkiye nerede?" diye sormuş. Diğerlerine "Türkiye'nin olmadığı böyle bir toplantıdan hayırlı bir karar çıkmaz." demiş. Aynı kanaati orada Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Dodik de sergilemiş. "Türkiye'nin olmadığı böyle bir toplantıda Birleşmiş Milletler, Amerika, İngiltere'den gelenlerle bu iş çözülmez" demiş. Bu ilginç bir şey. Bunu tabi daha önceki ziyaretimde, Bosna-Hersek'te hepsinin yanında yine söyledi. "Niçin biz şuradan şuradan arabulucu arıyoruz. Bunu Erdoğan yapsın, Türkiye yapsın." dedi. Bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic bize geliyor. Sayın Vucic ile Balkanlar'da atılabilecek adımları, Bosna-Hersek konusunu da ele alacağız. Ona da Bosna-Hersek'teki barış ve istikrarın bölge için taşıdığı önemi vurgulayacağım. Biz sorunların çözümünün taraflar arasında daha fazla diyalogdan geçtiğine inanıyoruz. İlerleyen süreçte diplomasi trafiğini yoğunlaştıracağız. Türkiye, bugüne kadar sergilediği kucaklayıcı ve objektif tutumuyla Bosna-Hersek'teki tüm tarafların ve bölgedeki aktörlerin mevcut sorun bağlamında katkısını aradığı bir ülke olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir.

Etiketler : TÜRKİYE SIRBİSTAN DODİK
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