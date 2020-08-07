Türkiye, Malta ve Libya anlaştı

Türkiye, Libya ve Malta dışişleri bakanlarının Trablus’ta düzenlediği ortak toplantıda belirlenen konu başlıkları üzerinde anlaşma sağlandı.

Türkiye, Libya ve Malta dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu ve üç devlet arasında ortak işbirliği ilişkilerini ele almak üzere Trablus'ta bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda Malta ve Türkiye, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Üç ülke heyetleri IRINI Operasyonuna ve Operasyonun eksikliklerine ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Toplantı neticesinde belirlenen konu başlıkları üzerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ortak işbirliğinin, Maltalı ve Türk şirketlerin Libya'ya dönüşlerinin ve Libya ile Malta ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasının teşvik edilmesi, yasadışı göçün sadece AB için değil; Libya için de tehdit teşkil ettiği, Libya'nın güney sınırlarının güçlendirilmesine ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ihtiyaç bulunduğu belirtildi. Malta ve Türkiye, Libya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanı temin ederek Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu hususta desteklemeye hazır olduklarını bildirdi. AB'nin kaynak ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak suretiyle yasadışı göçün temel sebepleriyle mücadeleye katılmasının öneminin vurgulandı. Mutabık kalınan tüm konuları somut ve uygulanabilir projelere dönüştürmek için işbirliğini koordine etmek üzere ortak bir çalışma ekibi oluşturulacak.