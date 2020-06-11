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11 Haziran 2020 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 13:57:00

Türkiye, Libya'da muazzam bir güç kazandı

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Türkiye olmadan Libya'da bir ateşkesin olmayacağını belirten Giessen Üniversitesi Profesörü Andreas Dittmann, Türkiye'nin Libya'da muazzam bir güç kazandığını bildirdi. Rusya'nın Libya'ya olan ilgisine dikkat çeken Dittman, UMH'nin Hafter'i yenilgiye uğrattığını belirtti.

Almanya Giessen Üniversitesi Profesörü Andreas Dittmann, Libya'da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE DESTEKLİ UMH, HAFTER'İ YENİLGİYE UĞRATTI"

Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin (DW) Yunanca edisyonuna konuşan Dittmann, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin darbeci Hafter'i yenilgiye uğrattığını belirtti. Star.com.tr'nin haberine göre, Mısır'ın ateşkes çağrısına değinen Dittmann, Sisi'nin tarafsız olmaması nedeniyle teklifin kabul edilemeyeceğini söyledi.

"RUSYA'NIN LİBYA İLGİSİ TESADÜF DEĞİL"

Moskova'nın Libya'ya karşı aktif tutumunun tesadüf olmadığını aktaran Dittmann, "Rusya askeri gerekçelerle bölgede nüfusunu yaymaya çalışıyor. Hafter'i destekleyen Putin, Batı'ya baskı yapıyor" İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMADAN LİBYA'DA ATEŞKES OLMAZ"

Türkiye olmadan Libya'da bir ateşkesin olmayacağını belirten Dittmann, "Türkiye, bölgede rakip olarak gördüğü Mısır ve Birleşik Arap Emirliği'nin Libya'da nüfus kazanmasını engellemek istiyor" dedi.

"TÜRKİYE, LİBYA'DA MUAZZAM BİR GÜÇ KAZANDI"

Türkiye'nin Hafter destekçi Mısır'ın arabuluculuğunu reddettiğini belirten Dittmann, "Türkiye, Libya'da muazzam bir güç kazandı. Başbakan Sarrac, Türkiye'nin desteği sayesinde Hafter'i Trablus'un eteklerinden çıkarmayı başardı" dedi.

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