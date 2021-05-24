Türkiye'nin Libya desteği Avrupa için korkutucu

İngiliz The Times gazetesinde hafta sonunda Türkiye hakkında dikkat çekici bir yazı yayınlandı.



Gazete, Türk donanmasının Libya karasularındaki etkisine dikkat çekti. Makalede, "Türk gemileri Avrupa'nın Libya sularındaki rolünü zorluyor." ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda Libya Sahil Güvenliği ile birlikte hareket eden Türkiye'nin, Akdeniz'de birçok göçmeni ölümden kurtardığı dile getirildi.

İTALYA YAPIYORDU

Türkiye, Libya ordusuna olduğu gibi, sahil güvenliğe de eğitim ve lojistik destek sağlıyor. Tüm bu detaylara da yer verilen makalede, söz konusu davranışın geçmişte İtalya tarafından yapıldığı hatırlatıldı.

"AVRUPA İÇİN KORKUTUCU"

The Times'a konuşan Avrupa'dan bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi ise dikkat çekici şu sözleri söyledi:

"Ankara tarafından eğitilen bir Libyalı, hayat boyu Türkiye hayranı haline geliyor. Bu durum politik olarak Avrupa için korkutucu."