  • BIST
    116629
  • Dolar
    6,8565
  • Euro
    7,6768
  • Altın
    389,5170
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Apple Watch kullanıcıları dikkat!
Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Soylu İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi
Bakan Dönmez: Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek
Okullarda eğitim nasıl olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryoları...
Bakan Albayrak: Sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimi hayırlı olsun
Engelli öğretmen adaylarından atama talebi
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı
İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 93'e yükseldi
İstanbul Valiliği'nden asker uğurlaması uyarısı
Etiyopyalı şarkıcı Hundessa başından vurularak öldürüldü
Sarma sigara kulananlara kötü haber! 1 Temmuz itibariyle yasaklanıyor
Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Aldığı kurbanlık koça kafa tutan amca elmacık kemiğini kırınca tedavi altına alındı
Türkiye'den Sancak bölgesine yardım eli
Başkan Erdoğan Putin ve Ruhani ile görüşecek
Twitter'dan sonra Donald Trump'a bir darbe daha! Twitch hesabı askıya alındı
BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!
İspanyol devi transferi duyurdu! Pjanic resmen Barcelona'da
Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü
30 Haziran 2020 Salı 12:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 12:35:00

Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak

ABONE OL

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım yapacak.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, en kısa zamanda gerekli yardımları bölgeye ulaştıracak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancak bölgesinden gelen yardım talebine kayıtsız kalmadığını belirterek, yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaştırılacağını bildirdi.

Akgül, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sabri Demir'in bu süreçte büyük desteği ve çabası olduğunu vurgulayarak, Sancak bölgesine yardım gönderilmesindeki katkısı için kendisine de ayrıca teşekkür etti.

Bu arada, Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'den daha önce de iki tır tıbbi ve koruyucu malzeme yardımı gönderilmişti.

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Novi Pazar Devlet Hastanesi'nde çalışan 20'si doktor 60 civarında sağlık çalışanına virüs bulaştığını aktaran Curic, özellikle sağlık personeli yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER