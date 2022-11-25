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25 Kasım 2022 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 20:18:00

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri ikinci kez toplandı

Kaynak: AA

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ikinci toplantısı, İsveç'in başkenti Stokholm'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatından temsilciler yer aldı.

İsveç heyetine, Başbakanlık Ofisinde Büyükelçi Oscar Stenström, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson başkanlık etti. Adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler de hazır bulundu.

Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etti. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Daimi Ortak Mekanizma'nın amacının Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin uygulanmasını temin etmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daimi Ortak Mekanizma, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında teknik düzeyli eşgüdümün artırılmasını ve Finlandiya ve İsveç'in mutabakat uyarınca kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmıştır."

Etiketler : Finlandiya isveç NATO
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