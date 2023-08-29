VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
Deprem konutlarının yapımı aralıksız devam ediyor
Yapılan araştırma ortaya koydu: Almanya'da aşırı sağ yükseliyor
İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
Fransa'da abaya tartışması: Muhalefetten yargı hamlesi geldi
İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek isteyen grup yakalandı
29 Ağustos 2023 Salı 14:39:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 14:39:00

Türkiye ile Irak ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık." dedi.

Irak ile Türkiye arasında ortak ticaret hacminin artırılması ve yatırımların güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Irak Ticaret Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri, başkent Bağdat'taki Bakanlık binasında bir araya geldi.

Bakanların başkanlık ettiği heyetler arası toplantıda, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerle yatırımların güçlendirilmesi ve bu kapsamdaki engellerin giderilmesi konusunda mutabık kalındı.

Taraflar, ortak komisyonların aktifleştirilmesi, imzalanan anlaşmaların yürürlüğü girmesi ve ortak ticaret hacminin artırılması konusunda da anlaştı.

Iraklı Bakan Gireyri, "İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin önünde duran tüm engellerin aşılması için Başbakanımızın talimatları var. Ortak çıkara hizmet edecek ticari hacmin artırılması ve yatırım için gerekli ortamın oluşturulması gerekiyor." dedi.

Gireyri, Türk şirketlerinin Irak'ta sanayi, müteahhitlik, hizmet ve diğer alanlara güçlü şekilde girmesi gerektiğine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Irak'ta diğer ülke şirketlerine göre sayıca en fazla olanı Türk şirketleridir. Bu alanda kolaylık sağlanması ve engellerin aşılması için ciddi çalışmalarımız olacak."

Açıklamaya göre Bakan Bolat da Türkiye ile Irak ilişkilerini, başta ticaret ve yatırım olmak üzere tüm alanlarda güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası temsilcilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmimizin rekor düzeye ulaşmasından, Irak'ta ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde lider ülke olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik.

Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık."

Bakan Bolat, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılacağını aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat, dün Bağdat'a gelerek Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim ile görüşmüştü.

Etiketler : Irak ile Türkiye Bakan Bolat Türkiye ile Irak ilişkileri
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX