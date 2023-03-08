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08 Mart 2023 Çarşamba 14:43:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 14:43:00

Türkiye hesap sordu, ABD izahat verdi: Milley, sadece ABD askerleriyle görüştü

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ABD Genelkurmay Başkanı Milley'ın Suriye'yi ziyaretinin Ankara'da rahatsızlık yaratması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price açıklamada bulundu: “Kendi askerleriyle görüştü.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğünü söyledi. Milley'nin kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret etmesinden sonra izahat vermek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, ABD Dışişleri'nin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Price, burada yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Flake'in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini teyit ediyorum. Orgeneral Milley'nin ziyareti konusunda elbetteki sizi Savunma Bakanlığı'na yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Orgeneral Milley sadece Suriye'deki ABD askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü" dedi.

SIRADAN BİR ZİYARETTİ

Price, ABD'li komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki ABD askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti. Sözcü aynı zamanda, Suriye'de tek hedeflerinin DEAŞ ile mücadele ve bu hedefin Türkiye dahil bölgedeki ortakların da menfaatine olduğunu savundu.

Etiketler : abd ned price mark milley

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