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15 Eylül 2023 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 19:00:00

Türkiye-Ermenistan maçında Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polis memuruna madalya

Kaynak: AA

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Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşmasında taraftarların stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını aldıktan sonra öpüp alnına koyan polis memuru Ramazan Şahin'i madalya ile ödüllendirdi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Eyvazov, Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şahin'in "Uluslararası İşbirliği" madalyası ile ödüllendirilmesine ilişkin karar imzaladı.

Açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Azerbaycan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır bulunduğu törende Şahin'e madalyasını takdim etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında 8 Eylül'de Ermenistan ile Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaşmıştı.

UEFA'nın aldığı karar gereği stada üçüncü ülke bayrakları sokulmamıştı.

Sosyal medyada, polis memuru Şahin'in bir taraftarın stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını üç kere öpüp alnına koyduğu ve saygıyla katladığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

Etiketler : azerbaycan bayrak polis memuru madalya
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