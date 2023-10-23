Türkiye düşmanı, İsrail'in yanında

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, hükümet görevlilerinin "İsrail'i durdurun" çağrısına karşı çıkarak, "Hamas'ın terör eylemlerini kınıyor ve İsrail'in bunlara karşı direnişini destekliyorum" dedi. Hollanda'da 267 memur ve yetkili, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'ye gönderdiği mektupta, "İsrail'in durdurulmasını ve masum sivillerin korunması"nı istedi. Mektupta, hükümete, "İsrail'i durdur ve masum sivilleri koru" çağrısı yapılırken, Hollanda hükümeti ve uluslararası toplumun İsrail'e "koşulsuz" desteğinden endişe duyulduğu kaydedildi.

HAMAS'I KINIYORUM

Ancak mektuba tepki gösteren ve Hamas'ın saldırısını Paris'teki Bataclan saldırısıyla karşılaştıran Yeşilgöz, "Memur olarak özelde fikriniz olabilir, benimle de tartışabilirsiniz ama sonuçta çizgiyi siyasi liderlik belirler" dedi. X hesabından paylaşımda bulunan Yeşilgöz, "Hamas'ın terör eylemlerini kınıyor ve İsrail'in bunlara karşı direnişini destekliyorum. Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri İsrail Devleti'ni yok etmeyi amaçlıyor. Bu, çatışmanın altında yatan nedenleri çözmekten ve masum insanlara olan şefkatimden ayrı bir şey" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERE DESTEK

Yeşilgöz'ün 1980 darbesinden sonra Hollanda'ya kaçan babası Yücel Yeşilgöz, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla biliniyor. 2018'de Hollanda Parlamentosu'nun kabul ettiği sözde 'Ermeni soykırımı tasarısı'na 'evet' oyu veren Türk kökenli 5 milletvekilinden biri olan Dilan Yeşilgöz, bakan olmasının ardından polis teşkilatında başörtüsünü yasaklamıştı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığı operasyonlara da tepki gösteren Yeşilgöz, Türkiye'nin basın özgürlüğüne saygı göstermediğini iddia etmişti.

Sözde Ermeni soykırımına destek veren Dilan Yeşilgöz, ofisine astığı Ermeni bir kadının Kalaşnikoflu fotoğrafının önünde poz vermişti.