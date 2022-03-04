Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi

Ermenistan Parlamentosu'nda, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur oylama yapıldı.Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi tarafından aday gösterilen ve seçime tek aday olarak giren 63 yaşındaki Vaagn Haçaturyan, 71 oy alarak Ermenistan Cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefette bulunan Ermenistan İttifakı ile Onurum Var İttifakı milletvekilleri seçimi protesto ederek oylamaya katılmadı. Önceki gün yapılan ilk turda Haçaturyan'ın 65 oy alması üzerine, yeter oy sayısı sağlanamadığı için oylama ikinci tura kalmıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkesindeki siyasi sorunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını gerekçe göstererek 23 Ocak'ta istifa etmişti.

TÜRKİYE DOSTU MESAJLAR

Yeni Cumhurbaşkanı Haçaturyan, 2017 yılında Erivan'da, Avrupa Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye-Ermenistan arasındaki yeni barış ilişiklerinin geliştirilmesini hedefleyen "imkansız seçeneğini imkanlı kılınması" başlıklı uluslararası bir seminerde barış mesajları vermişti. Haçarutyan, 2010'da da aralarında Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın da bulunduğu çok sayıda derneğin Kars'ta ortaklaşa düzenlediği yuvarlak masa toplantılarına da katılmıştı. Haçarutyan buradaki demecinde de sınırların açılması ve ticaretin sağlanmasının hem Türkiye'nin doğu kentlerine hem de Ermenistan'a büyük yararlar sağlayacağını ifade etmişti.

BARIŞ İÇİNDE OLMALIYIZ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Haçaturyan, Ermenistan basınına yaptığı çok sayıda açıklamada da Erivan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile iletişim halinde olmasının bir zorunluluk olduğunu ifade ederek "Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile barış şartları içinde yaşamalıdır. Komşularımızla barış içinde olmamız bir mecburiyettir. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi olumlu bir gelişme olacaktır ve buna yönelik süreç ilerlemelidir" ifadeleriyle yapıcı yönünü de sıklıkla göstermişti.

HAÇATURYAN KİMDİR?

* 1959'da Ermenistan'ın Sisian bölgesinde doğdu.

* 1980'de Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldu.

* 1992-1996 yıllarında Erivan Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

* Belediye Başkanlığı'nın ardından milletvekili seçildi.

* Paşinyan hükümetinde Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı olarak görev yapıyordu.