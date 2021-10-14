VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban'dan sürpriz Türkiye ziyareti
Macron'un Türkiye ile derdi ne?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Suriye'de yeni operasyon olacak mı?
Müjdeyi duyurdu! Yerli aşı Turkovac'ta yeni gelişme
Pentagon'da üst düzey istifa!
Türkiye, dost ülkede inşa edecek! Tarih belli oldu
Nijerya'dan ''Türkiye'' kararı
Türkiye'den Mustafa Akıncı ile ilgili iddialara cevap
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Norveç'te oklu saldırgan dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var!
Putin'den sert dolar açıklaması: ABD bindiği dalı kesiyor
Uçuramadılar müzeye kaldırıyorlar!
PKK panikledi! Alarm durumuna geçtiler
3600 ek göstergede çözüm vakti!
İki ülke arasında kriz büyüyor!
Huzur hakkına zam yaptılar!
Ameliyatsız güzelleştim
Kızım 4-5 gelinlik yaptırdı
Aşıklar yakalandı
Tuğba'ya sahne iyi geliyor
Prenses olmak kolay değil
Hava kirliliği salgında ölüm riskini artırıyor
Pandemide diş sıkar olduk
14 Ekim 2021 Perşembe 10:16:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 10:16:00

Türkiye, dost ülkede inşa edecek! "Baykar Makina'nın Ukrayna'daki SİHA bakım merkezinin inşaatına kasımda başlanabilir"

Kaynak: Sputnik

ABONE OL

Yerli ve milli insansız hava aracı sistemleri üreticisi Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı SİHA bakım merkezinin inşaatına Kasım ayında başlanabileceği açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticisi Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı SİHA bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Taran, "Ukrayna'da Bayraktar firmasının kaynakları ile Bayraktar SİHA'ları ile ilgili eğitim, araçların bakım ve onarımı için bir merkezin inşa edilmesi planlanıyor, bunun çalışmalarına başlandı. Şimdilik bu bakım merkezinin kurulacağı arsanın tescili ile ilgili bürokratik prosedürler devam ediyor. Arsayı Bayraktar'a devretmiyoruz, o Ukrayna'nın kendi mülkü olarak kalıyor, savunma arazilerine dahil ediliyor, bakım merkezi ise Bayraktar kaynaklarıyla inşa ediliyor." diye konuştu.

Merkezin inşaatının çok yakında başlayabileceğini vurgulayan Taran, "Bunun en kısa zamanda, belki de önümüzdeki ay olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Taran'ın geçen ay Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmesinde Türk insansız hava araçlarının üretiminin Ukrayna topraklarında yerelleştirme olasılığını ve beklentilerini değerlendirdiği bildirilmişti.

Etiketler : Ukrayna Savunma Bakanı Taran İHA SŞİHA TÜRKİYE Arsayı Bayraktar
Dövüş sahnesi korkuttu

Dövüş sahnesi korkuttu
2 sürpriz proje anlaşması

2 sürpriz proje anlaşması
Annemi dinlemedim evde kaldım

Annemi dinlemedim evde kaldım
Köpekbalıklarına yem oluyordu

Köpekbalıklarına yem oluyordu
Hadise'den aşk pozu

Hadise'den aşk pozu
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı
‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'

‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'
Vapurla yolculuk

Vapurla yolculuk
Kıyafetinde anne imzası

Kıyafetinde anne imzası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER