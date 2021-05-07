Putin'den ilginç benzetme! Kalaşnikof gibi güvenilir...

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07 Mayıs 2021 Cuma 11:17:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 11:17:00

Türkiye de kullanacak... Putin: Sputnik V Kalaşnikof gibi güvenilir

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Yakında Türkiye'nin de kullanıma başlayacağı koronavirüs aşısı Sputnik V hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin aşının 'Kalaşnikof kadar güvenilir' olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik'in "Kalaşnikof kadar güvenilir" olduğunu söyledi.

Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'nin de almak için görüşmeler yürüttüğü iki dozluk Sputnik V aşısı AstraZeneca ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor. (BBC Türkçe)

Etiketler : rusya putin sputnik v aşısı kalaşnikof
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