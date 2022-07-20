Türkiye, skandal listeden çıkarıldı!

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20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:35:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:35:00

Türkiye 'çocuk savaşçı istihdam eden ülkeler' listesinden çıkarıldı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda Türkiye, Suriye'de desteklediği grupların çocuk savaşçı istihdam ettiği iddiasıyla eklendiği "çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler" listesinden çıkarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı.

Raporda Türkiye ile ilgili bir detay dikkati çekti. Suriye Milli Ordusunun çocukları silah altına aldığı iddiasıyla önceki yıl çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinde yer verilen Türkiye bu yıl o listede yer almadı.

Dışişlerinde rapora ilişkin açıklama yapan İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Ofisi Direktör Vekili Kari Johnstone'a Türkiye'nin bu listeden neden çıkarıldığı soruldu.

Johnstone, Türkiye'nin, desteklediği ve Suriye Milli Ordusu şemsiyesi altındaki grupların çocuk savaşçı istihdam ettiğine dair bir bilgi olmadığı için çocuk savaşçı istihdam eden gruplara destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını söyledi.

ABD'li diplomat, "Bölgede saygın bir lider ve NATO ortağı olan Türkiye, Suriye'de çocukların savaşmak üzere silah altına alınması ve bu amaçla istihdam edilmesiyle mücadele etme fırsatına sahip." dedi.

ABD'nin de bu konuda Türkiye ile çalıştığını belirten Johnstone, "Elbette ki Türk hükümeti ile görüşmelerimiz var ama bölgede bir lider ve NATO ortağı olarak Türkiye'yi daha önce çocuk asker istihdam eden grupları desteklemeyi bırakması konusunda teşvik ediyoruz. Bu raporun kapsadığı dönem itibarıyla bize ulaşan bir çocuk istihdam edildiğine dair rapor edilmiş bir bilgi yok." diye konuştu.

Bu değerlendirme üzerine AA muhabirinin, "Raporda ABD'nin Suriye'de desteklediği YPG'nin de geniş çapta Suriye ve Irak'ta çocukları silahlı kadrosuna kattığı bilgisi de yer aldı. ABD Dışişlerine bu gruplara verdiği destek konusunda spesifik bir tavsiyede bulundunuz mu?" sorusuna Johnstone, tüm paydaşlarla çalışmaya devam ettikleri yanıtını verdi.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı ABD TÜRKİYE SURİYE Johnstone
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