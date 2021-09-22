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22 Eylül 2021 Çarşamba 08:19:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 08:19:00

Türkiye-ABD zirvesi! Masada Afganistan var

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken Afganistan konusunda iş birliği vurgusu yaptılar.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BD'li mevkidaşı Antony Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı.

"AFGANİSTAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE'YE AFGANİSTAN'DAKİ GÜÇLÜ ORTAKLIĞI İÇİN ÇOK MÜTEŞEKKİRİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Suriye ve Kafkaslar Türkiye ABD
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