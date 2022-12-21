Türk SİHA'sı için imzalar atıldı: Bir ülke daha satın alıyor
Kaynak: TRT Haber
Yerli savunma sanayiinin göz bebeklerinden Bayraktar TB2 SİHA, Arnavutluk ordusuna da hizmet verecek. Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, SİHA'ların alım sürecinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Bayraktar TB2 SİHA, Arnavutluk ordusuna da güç katacak.
Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında Bayraktar TB2 SİHA alımı için anlaşma imzalandı.
Başkent Tiran'da düzenlenen törenle imzalar atıldı; Bayraktar TB2 alan ülke sayısı 27'ye yükseldi.
"TÜRKİYE İLE AYNI TARAFTA VE STRATEJİK ORTAK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kaan Atay ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
Törende konuşan Başbakan Rama, SİHA'ların alım sürecinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
ARNAVUTLUK'A İLK ETAPTA 3 BAYRAKTAR TB2 SİHA TESLİM EDİLECEK
Edi Rama, ilk etapta teslim edilecek 3 adet SİHA için 30 kişiye de anlaşma çerçevesinde eğitim verileceğini aktardı.
Baykar Teknoloji CEO'su Bayraktar da iki ülke arasındaki uzun ve dostane ilişkilerine değindi, anlaşma ile Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyetlerinin artacağına inandığını söyledi.
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