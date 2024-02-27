Türk SİHa'sı doktrinleri değiştirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Günlerdir Kaan'ı manşetlerinden düşürmeyen Yunan basını Türkiye'nin havadaki silahlarını mercek altına aldı.

'SİLAH SİSTEMİ TAŞIYOR'

Türkiye'nin SİHA'larını yazan Kathimerini gazetesi 'Türkiye'nin en popüler insansız hava aracı, oluşturduğu doktrin değişikliği nedeniyle, ilk kez 2014'te tanıtılan Bayraktar TB-2'dir' dedi. Manolis Kostidis imzalı haberde şu ifadelere yer verildi; "TB-2, gözetleme ve keşif kabiliyetinin yanı sıra silah sistemleri taşıyabiliyor ve yer hedeflerini vurabiliyor. Taşıma kapasitesi 150 kg'a ve maksimum uçuş yüksekliği 27.000 feet'e ulaşır. Seri üretimine 2017'de başlandı ve bugüne kadar 400 TB-2 üretildi."

YERLİ MÜHİMMAT VURGUSU

Yerli mühimmata dikkat çeken Yunan gazetesi 'Türkiye'deki drone'ların kullandığı silah sistemlerinin yüzde 90'ı Türk firmaları tarafından üretiliyor' dedi. İlk uçuşunu 2023'te gerçekleştiren Bayraktar TB-3'ün önümüzdeki aylarda seri üretime başlamasının hedeflediğini hatırlatan Kathimerini, Türkiye'nin ürettiği yerli silahların ihracatının yapıldığının da altı çizildi.