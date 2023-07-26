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26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:35:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:35:00

Türk savunmasını radara aldılar: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz

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Dünyada birçok ülkenin yakın takibe aldığı Türk savunma sanayisine olan yoğun talep Türkiye'ye ilgiyi artırdı. Türkiye'nin savunma tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Sudan Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Departmanı Direktörü Adil İsmail, 'Sudan'da savunma sanayimizi geliştirmek istiyoruz ve bunun için büyük bir tecrübeye sahip Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz. Türkiye'nin gelişmiş teknolojisi ve askeri tecrübesini Sudan ile paylaşması temennimizdir.' dedi.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF'23) katılan Sudan Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Departmanı Direktörü Adil İsmail, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

İsmail, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki adımları ve iki ülke arasındaki askeri ilişkilerle ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin fuara ev sahipliği yapmasının önemine değinen İsmail, "Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz." dedi.

İsmail, "Sudan'da savunma sanayimizi geliştirmek istiyoruz ve bunun için büyük bir tecrübeye sahip Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz. Türkiye'nin gelişmiş teknolojisi ve askeri tecrübesini Sudan ile paylaşması temennimizdir." açıklamasını yaptı.

İsmail, Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski ve güçlü olduğunun altını çizerek, Sudan'ın bağımsızlığından sonra Türkiye'nin bu ülkede ilk büyükelçilik açan ülkeler arasında olduğunu kaydetti.

İki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açmasıyla ilişkilerin daha da ilerlediğine dikkati çeken İsmail, "Bu ilişkiler 2018'de açılan askeri ataşelikler ve savunma sanayi alanındaki anlaşmalarla daha da derinleşmiştir." şeklinde konuştu.

İsmail, Türkiye'nin hiçbir şey saklamadan Sudan ile her şeyi paylaştığının ve ülkesine destek olduğuna işaret ederek, bu nedenle Türkiye'yi her daim dost bir ülke olarak gördüklerini belirtti.

"SUDAN'DA YAŞANANLAR 15 TEMMUZ İLE AYNI"

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan iç savaşa değinen İsmail, ülkesinde yaşanan olayların 15 Temmuz darbe girişimiyle benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

İsmail, "Sudan'da yaşadığımız şey Türkiye'de 15 Temmuz'daki elim hadise ile birebir benzerlik göstermektedir. Türkiye'deki olay kabul edilmeyen bir olaydı ve Sudan'daki olay da aynıdır." dedi.

Sudan'da orduya ve halka karşı planlanmış bir operasyon yapıldığını belirten İsmail, bu girişimin dış ülkelerden destek aldığını ve bu nedenle HDK'yi düşman olarak gördüklerini kaydetti.

IDEF, BU YIL 16. KEZ KAPILARINI AÇTI

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16. kez kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'23) 28 Temmuz'da sona erecek.

Etiketler : savunma sanayisi Savunma ve güvenlik Milli Savunma Bakanlığı
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