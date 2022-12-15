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15 Aralık 2022 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 18:29:00

'Türk savaş uçakları' mercek altında

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin savunma sanayii alanında ilerleyişi dünya basınının dikkatini çekiyor. Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin yeni nesil savunma sanayii ürünlerini mercek altına aldı. Alman ve Yunan basını da 'Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna geniş yer ayırdı.

Türkiye, savunma sanayii ürünleri ile yine gündemde...

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil savunma sanayii ürünlerine ilişkin haber hazırladı.

Dergide, Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında uçurmayı hedeflediği yeni nesil hava araçları incelendi.

TF-X, KIZILELMA, HÜRJET MERCEK ALTINDA

TAI tarafından geliştirilen milli savaş uçağı TF-X açık ara en ileri teknolojiye sahip hava aracı olarak tanımlandı.

Haberde, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma'dan da bahsedildi.

Kızılelma'nın güçlü manevra yeteneği ile radarlarda görünmemesine dikkat çekildi.

Dergi, TAI tarafından geliştirilen Hürjet'e de geniş yer ayırdı.

"Kızılelma, Türkiye'nin gelecek yıl uçurmayı planladığı tek süpersonik savaş uçağı değil" ifadesini kullanan Forbes, Hürjet'in, Güney Kore tarafından üretilen rakipleri kadar talep görebileceğini belirtti.

KIZILELMA YUNAN BASININDA

Yunan basını da ilk uçuşunu yapan 'Bayraktar Kızılelma'ya kayıtsız kalamadı.

Haberlerde, Kızılelma'nın Yunan radarlarında görünürlüğünün düşük olduğu ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya iniş yapabileceği vurgulandı.

"Türk havacılık tarihinde yeni bir çağın perdesi açıldı"

Türk ordusunun Ege Denizi'nde gücünü artırdığının altı çizildi.

Almanya'da Flugrevue isimli havacılık dergisi de okuyucularına Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Dergide, "Türk havacılık tarihinde yeni bir çağın perdesi açıldı" denildi.

Etiketler : Almanya türk ordusu yunan basını kızılelma
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