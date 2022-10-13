Türk mühendislerin büyük başarısı

Savunma sanayiinde en çok ilgi gören ve envantere gireceği gün merakla beklenen projelerden biri de hiç şüphesiz TCG Anadolu Gemisi ve Altay Ana Muharebe Tankı. Bu ikili geçtiğimiz gün oldukça önemli bir teste birlikte çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in "Bugün tamamlanan bu testle projede önemli bir aşama daha geçildi" cümlesiyle duyurduğu etkinlikte Mekanize Çıkarma Aracı (LCM) ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce TCG Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN DOKUNUŞUYLA MÜMKÜN OLDU

TCG Anadolu, LHD-400 üzerinden geliştirilen bir proje. İspanya'dan alınan projede Türkiye kendi ihtiyaçları doğrultusunda kimi değişiklikler de yaptı. Yaklaşık 65 ton ağırlığa sahip Altay Tankı'nın gemi içerisine alınabilmesi ve manevra yapabilmesindeki asıl mesele tam da bu nokta.

ABD ve Çin dışında bu denli büyük bir muharebe tankını tam yüklü haliyle çıkarma gemisi içinde taşıyan ve hatta gemi içinde çeşitli manevralar yaptırabilen başka bir ülke yok. Belki burada Fransa için ayrı bir parantez açılabilir. Ancak onların gemileri de çıkarma yaptıkları tanklar da daha küçük. Bu nedenle TCG Anadolu ve Altay örneğindeki gibi bir sınavı verdiklerini söylemek doğru olmaz.

Türk mühendislerin dokunuşlarıyla TCG Anadolu tam da ilgili kuvvetin istediği şekilde revize edildi. Sonuç olarak Türkiye, TCG Anadolu'nun testlerine 'en tepeden' başladı ve gemiden inmesi planlanan en ağır araç ile bu süreci tamamlamayı başardı.

MÜHİMMATI YA DA YAKITI BOŞALTIYORLAR

Bu noktada diğer ülkelerin benzer denemeleri nasıl yaptığından da kısaca bahsetmek gerek. Örneğin Avusturalya M1 Abrams tankını tam yükle gemiye çıkaramadı. Tank, çıkarma gemisine ağır geldi ve çözüm olarak hem yakıt hem de mühimmat boşaltıldı.

Benzer şekilde İspanya da kendi gemisinde bu denli ağır bir tankla herhangi bir çıkarma yapamadı. Çünkü onların gemisinde de orta kısımda ayrı bir bölme inşa edilmişti ve bu da tankların manevra yapmasına imkan vermedi.

ÇOK BÜYÜK BİR PRESTİJ

İlk defa bu denli ete kemiğe bürünen bir testle karşımıza çıkan TCG Anadolu 'amfibi harekatlar için hazırım' mesajı veriyor. Ancak bu durum testlerde 'sona gelindiği' anlamını taşımıyor. TCG Anadolu için biraz daha vakit gerekiyor.

Görüntülerde gemiyi inşa eden tersanede çalışan mühendis ve diğer personellerin de olduğu görülüyor. Son testlerde sadece askeri personel kaldığı bilgisinden yola çıkarsak TCG Anadolu'nun halen devam eden işleri olduğunu söyleyebiliriz. SSB Başkanı İsmail Demir de, TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslim edileceğini daha önce açıklamıştı.

TCG Anadolu için her ne kadar 'savaş zamanı' düşünülse de aslında bu tür gemiler, sahibi olan ülkeler için çok büyük bir prestij anlamına da geliyor. Barış zamanında farklı görevler üstlenecek TCG Anadolu, dünyada doğal afet yaşanılan herhangi bir ülkeye de gidip oradaki yardım faaliyetlerinde boy gösterebilecek.

Böylece TCG Anadolu, Türkiye'nin askeri açıdan elini yükseltmekle kalmayacak, Ankara'nın dış politikadaki en önemli 'soft power' enstrümanlarından biri olacak.