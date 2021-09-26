Türk Konseyi olağanüstü toplanıyor! 5 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Konseyi'nin Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanacağını bildirdi. Türk Konseyi dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı" Afganistan gündemiyle yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir.
Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir.
Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir."