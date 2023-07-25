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25 Temmuz 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 12:00:00

Türk İHA'ları ABD basınında: Savaşlarda başarısını kanıtladı

Kaynak: TRT Haber

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Bayraktar İHA ve SİHA'ların başarısı dünya basınında yer buluyor. Bu kez, ABD merkezli haber sitesi Al Monitor'de bir analiz kaleme alındı. Türk İHA'larının başarısını gerçek çatışmalarda kanıtladığının altı çizildi.

Türk İHA ve SİHA'ları dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Savaşta ve barışta görev aldılar.

Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatının temel kalemi İHA'lar son olarak Suudi Arabistan'ın envanterine girdi.

ABD merkezli Al Monitor'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Washington merkezli Haber sitesi 'Ukrayna'dan Libya'ya Türkiye'nin Baykar insansız hava araçları neden bu kadar popüler?' sorusuna yanıt aradı.

SİHA'ların Ukrayna, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye, Irak, Etiyopya ve Somali gibi çatışma bölgelerinde kullanıldığı hatırlatıldı.

Türk İHA'larının savaş ve çatışmalarda başarısını kanıtladığı vurgulandı.

Suudi Arabistan'a satış sonrası bu sistemlere Körfez coğrafyasında talebin artacağı kaydedildi.

Türk İHA'larının ABD ve diğer Batı yapımı İHA'lardan daha ekonomik olduğu belirtildi.

Ancak Çin veya İran'da üretilen İHA'lar gibi Batılı olmayan diğer sistemlerden de üstün olduğu belirtildi.

Etiketler : abd bayraktar kızılelma siha iha insansız hava aracı
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