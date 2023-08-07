Türk İHA'ları ABD basınında
Kaynak: TRT Haber
Türk savunma sanayiinin yüz akı olan İHA ve SİHA'lar bir kez daha ABD basınının gündemindeydi. Amerikan Business Insider dergisi, Körfez ülkelerinin Türk dronlarına artan ilgisini mercek altına aldı, Bayraktar TB2'nin yükselişi ile ilgili dikkati çeken bir analiz yayımladı.
Analiz haberde, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk yapımı İHA ve SİHA'larla ilgilendiğine işaret edildi.
Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşuları ile savunma sanayii ticaretinin artırdığına dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad ziyareti kapsamında rekor bir anlaşmaya imza atıldığı hatırlatıldı.
Haberde Körfez ülkelerinin daha önce Çin yapımı dronları kullandığı bilgisi paylaşıldı.
Ancak Bayraktar TB2'nin hızlı yükselişinin, Çin dronlarını gölgede bıraktığı belirtildi.
Körfez ülkelerinin sadece birkaç yıl içinde hızla Türk insansız hava araçlarının en büyük müşterileri haline geldiği vurgulandı.
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