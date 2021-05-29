  • BIST
    1422.06
  • Dolar
    8,5751
  • Euro
    10,4737
  • Altın
    524,2530
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tiencou-2 yörüngeye fırlatıldı
Kanada'da 215 çocuğa ait toplu mezar bulundu
İspanya'da Türk gemisi yük alımı sırasında battı
'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Kentsel dönüşüme 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
'Uzayda yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz'
Gri listeye bir çizik daha!
MHP lideri Bahçeli'den Fetih mesajı
Çamlıca Kulesi açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Tüm dünyaya örnek olacak
VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu
Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım
Google'da fotoğraf saklamak artık ücretli
Hayatı renklendiren öğretmen
Pandemide müzisyenlere destek! Şarkılarından ücret istemiyor
53 yıl sonra best of albüm
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
Engelsiz tarla
Yavru ceylanlara anne şefkati
Antrenman için kısıtlama saatini bekliyorlar
İsmail Demir müjdeyi verdi: Yakında başlıyor
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı
Türkiye'ye talep yağıyor!
İsrail bayrağı dalgalandıran başbakandan 'resmi' fişleme
29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:38:00

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Türk gemisi yük alımı sırasında battı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.

5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.

Etiketler : ispanya türk gemisi alabora castellon limanı
Dizi bitti şimdi tatil

Dizi bitti şimdi tatil
Podyum sonrası atla safari

Podyum sonrası atla safari
6 bölüm ‘Maraşlı'da

6 bölüm ‘Maraşlı'da
Bodrum'da milyonluk yatırım

Bodrum'da milyonluk yatırım
Altı bin kilometrelik klip!

Altı bin kilometrelik klip!
Eurovision hayali var

Eurovision hayali var
Fotoşop değil gerçeğim!

Fotoşop değil gerçeğim!
İkinci sezonda kadro dışı

İkinci sezonda kadro dışı
Kalbimin en kıymetlisi Sıla

Kalbimin en kıymetlisi Sıla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER