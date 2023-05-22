Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine sahnede!
Kaynak: AA
Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan Bob Menendez, "Seçimlerden sonra Türkiye'nin her zaman istediğimiz NATO müttefiki olmasını umuyoruz" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı.
Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez, ANT1'e konuştu. Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için onayların çoktan verildiğini belirten Menendez, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Seçimlerden sonra Türkiye'nin her zaman istediğimiz NATO müttefiki olmasını umuyoruz" diyerek Batı'nın taleplerini bir kez daha dile getiren Menendez, Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Erdoğan'ın kazanmak için gerekli gördüğü her şeyi yaptığını iddia eden Menendez, 'Türkiye'de çok katmanlı bir süreç var' dedi.
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