Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Stockholm ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin yanıt verdi.

"Kur'an-ı Kerim'e saldırı içeren eylemleri kınıyoruz" ifadesini kullanan Ömüraliyev, İslam düşmanlığıyla mücadelede uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, "Müslümanların kutsal değerlerine hakaret eden bu eylem, hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın bir göstergesidir. Bu tür eylemlerin yeniden meydana gelmesini önlemek için uluslararası çabaların artırılması ve İslam düşmanlığıyla mücadelede dayanışma çağrısında bulunuyoruz." görüşünü paylaştı.