Türk askerinin Kosova'ya ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti

Türk askerinin Kosova'ya ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400M uçakları ile görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin tamamlandığı duyuruldu.