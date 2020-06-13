Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizlemeye başladı.
Darbeci General Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte bomba imha uzmanlarımız da huzur ve güven ortamını sağlamak, sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için tuzaklanmış mayın ve EYP’leri temizlemeye başladı.https://t.co/WHKcRrMFol pic.twitter.com/dAG0ePihjK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2020
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı."
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