Türbülans öldürdü

TROPİKAL FIRTINA ETKİLEDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Boeing 777-300ER model uçak, dün saat 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yaptı. Singapur Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu 'SQ321' sefer sayılı uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği belirtildi.

'BAGAJ DOLABINA ÇARPTILAR'

73 yaşındaki İngiliz yolcu, olay sırasında kalp krizi geçirerek öldü, 7 kişi de kafa travması nedeniyle ağır yaralandı; toplam yaralı sayısı 30 olarak açıklandı. Bir yolcu, olay anını şu sözlerle anlattı: "Beklenmedik hızlı bir düşüş yaşandı. Emniyet kemeri takmayan herkes tavana çarptı. Bazı insanlar baş üstü bagaj dolaplarına ve ışıklarla maskelerin olduğu yerlere çarptılar."

KEMER TAKAN KURTULDU

Kahvaltı servisi sırasında türbülansa giren uçak için pilotların acil iniş talebinde bulunduğu öğrenildi.

Uçaktaki yolcular, korkunç anları telefonlarıyla görüntüledi.