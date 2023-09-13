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13 Eylül 2023 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:48:00

Tunus'ta yargı, eski Başbakan'ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı

Kaynak: AA

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Tunus yargısı, aralarında eski Başbakan Yusuf Şahid'in de bulunduğu 12 kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.

Tunus resmi ajansı TAP'a konuşan Terörle Mücadele Yargı Merkezi Sözcüsü Hanan Kadas, tutuklama kararlarındaki gerekçenin "terör grubu oluşturmak, devlet güvenliğine komplo kurmak" olduğunu açıkladı.

Hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılan 12 kişinin tamamının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirten Kadas, 2016-2020 arasında Başbakanlık yapan Yusuf Şahid, eski Cumhurbaşkanlığı Divan Ofisi Müdürü Nadiye Ukaşe, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz el-Gannuşi, eski Devlet Bakanı Lutfi Zeytun, eski Ulusal Güvenlik Başkanı ve eski Bahreyn Büyükelçisi Kemal el-Kızani, yazar, gazeteci ve eski Milletvekili Mahir Zeyd gibi isimlerin tutuklama kararı çıkarılanlar arasında bulunduğu bilgisini verdi.

Kadas, "terör grubu oluşturmak, devlet güvenliğine komplo kurmak" konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Nadiye Ukaşe, 2020 ile 2022 arasında Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, tutuklamalara ilişkin yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Etiketler : tunus yargısı yusuf şahidin uluslararası tutuklama
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