VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orta Vadeli Program açıklanıyor! Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı:Vize serbesitesi sürecinde ilerleme bekliyoruz
Kırıklareli'nden bir acı haber daha!
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
2023 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
Mansur Yavaş'tan seçim paniği! Vaatleri havada kaldı
06 Eylül 2023 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:35:00

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin lider kadroları art arda gözaltına alınıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunus'ta muhalefetin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi'nin Başkan Yardımcısı Munzir el-Venisi ve Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni gözaltına alındı.

Nahda Hareketi, sosyal medya paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Munsir el-Venisi'nin salı akşamı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.

Başkan Yardımcısı Venisi'nin serbest bırakılmasını isteyen Nahda Hareketi, Venisi ile tam bir dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Hareketin Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad el-Şuaybi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni şimdi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Şuaybi, Haruni'nin gözaltına alınmasına ilişkin sebeplere değinmezken, daha önce gözaltına alınan Venisi'nin Elektronik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 48 saat süreyle gözaltında tutulacağı bilgisini paylaştı.

Yine eski bir Nahda üyesi ve eski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali de dün sabah saatlerinde başkent Tunus'un güneyindeki Susa kentindeki evinden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve 7 saatlik sorgulamanın ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Hareketin lideri ve eski Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi de 17 Nisan'da "halkı iç savaşa yönlendirme" suçlamasıyla evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmış, 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Gannuşi'nin tutukluluğu devam ediyor.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Etiketler : Nahda Hareketi Munzir el-Venisi Abdulkerim el-Haruni
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX