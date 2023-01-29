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29 Ocak 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 11:00:00

Tunus'ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

Kaynak: AA

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Ülkede 17 Aralık 2022'de düzenlenen ve siyasi partilerin çoğunun boykot ettiği ilk tur seçimlere katılım yüzde 11,22 olmuştu.

Tunus'ta yeni parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 4 bin 222 seçim merkezinde kurulan 10 bin 12 sandıkta, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek.

İlk turu 17 Aralık 2022'de düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda 131 seçim bölgesinde 34'ü kadın 262 aday milletvekili olmak için yarışacak.

İlk turda, 161 sandalyeli Meclise sadece 23 aday girmeyi başarmıştı.

TUNUS'TA İKİ TURLU SEÇİM SİSTEMİ

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl duyurduğu yeni seçim yasasına göre Mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirildi.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yeni yasaya göre, adayların ilk turda milletvekili seçilebilmesi için oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranına ulaşılamayan bölgelerde en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci tur seçimler yapılıyor.

9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu Tunus'ta 17 Aralık'ta düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turuna katılım yüzde 11,22'de kalmıştı.

Seçimlere "rekor seviyedeki" düşük katılımın ardından muhalefet partileri, Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini savunarak cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması çağrısı yaptı.

PARTİLERİN ÇOĞU SEÇİMİ BOYKOT EDİYOR

Cumhurbaşkanı Said, geçen yıl 15 Eylül'de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamıştı.

Ülkedeki siyasi partilerden, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus'ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

TUNUS'TA ERKEN SEÇİME GİDEN SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5'inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Etiketler : tunus erken seçim oy verme
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