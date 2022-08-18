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18 Ağustos 2022 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 08:45:00

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu

Kaynak: AA

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'daki referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Said, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Tunus'ta tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyleyerek "Tarihi günlerimiz çoktur ve bu yıl ile geçen yılın 25 Temmuz günleri de bunlardandır." dedi.

25 Temmuz'da yapılan referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini ifade eden Said, 25 Temmuz'un anayasa meşruiyeti ile halk meşruiyeti arasındaki uyum günü olduğunun ifade etti.

Tunus halkının ülkesini temizlemek istediğine ve halkın gücünü ele geçirmeye çalışanların yargıya hesap vermesi gerektiğine işaret eden Said, "Yeni bir seçim yasası oluşturulacak. Seçim yasalarının kurumlar üzerindeki etkisi, anayasanın hükümlerinden az değildir." diye konuştu.

Hak ve özgürlüklerin korunması için Anayasa Mahkemesinin kurulacağını belirten Said, hak ve özgürlüklerin korunacağı ancak toplumsal adaletin daha öncelikli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Tunus'ta artık kapsamlı ulusal yakınlaşmayı sağlayacak politika ve yasamaların zamanı geldiğini dile getiren Said, 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumunu engellemeye çalışanların başarılı olamadığını söyledi.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ VE YENİ ANAYASA REFERANDUMU SÜRECİ

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 16 Ağustos Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 25 Temmuz'da referanduma sunulan anayasa taslağının kabul edildiğini ve yeni anayasanın Cumhurbaşkanı Said'in onayının ardından yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Etiketler : tunus kays said anayasa
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