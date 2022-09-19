Tunus'ta muhalefet partilerinden seçimlere boykot kararı

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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:42:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:42:00

Tunus'ta 5 muhalefet partisi seçimleri boykot kararı aldı

Kaynak: AA

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Tunus'ta 5 siyasi parti, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken genel seçimleri boykot edeceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi yetkilileri erken genel seçimleri değerlendirmek üzere başkent Tunus'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şebbi, "Beş parti olarak, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararnamesiyle yapılacak parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Tunusluların yüzde 75'inin 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılmadığını söyleyen Şebbi, "Said'in anayasaya ve meşruiyete darbesinin son dayatması olan bu seçimler, sivil toplumla diyalog kurulmadan düzenleniyor." dedi.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ VE YENİ ANAYASA REFERANDUMU SÜRECİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım, yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

Etiketler : tunus seçim muhalefet boykot
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