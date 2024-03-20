Tunus'ta 1467 mahkum affedildi
Kaynak: AA
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 1467 mahkumu affetti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'ta cumhuriyetin ilanının 68'inci yıldönümünden dolayı 1467 mahkumu affetti.
Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Said'in, cumhuriyetin ilanının 68'inci yıldönümünde 1467 mahkum için Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisini kullandığı belirtildi.
Açıklamada aftan yararlanan mahkumlardan 483 mahkumun serbest bırakıldığı, diğer mahkumların ise cezalarının hafifletildiği aktarıldı.
Tunus'un, 20 Mart 1956'da Fransızlardan bağımsızlığını kazanmasının ardından 25 Temmuz 1957'de ülkede cumhuriyet ilan edildi.