  • BIST
    109595
  • Dolar
    6,7653
  • Euro
    7,5769
  • Altın
    371,8100
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
OPET'ten flaş açıklama
TİSK Yönetim Kurulu kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor
6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Borsa İstanbul: Manipülatörlere kulak asmayın
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu
Özel kurs eğitimlerinin uzaktan sürdürülmesi milli ekonomiye katkı sağlayacak
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı
Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz mas ...
Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Herkesi çıldırttı! Annesini merdivenden itti, sosyal medya ayağa kalktı
Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri
Haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtiraz eden ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu! DSÖ kararını geri çekti...
Ceren Damar'ın babası şikayetçi oldu
Galatasaraylı futbolcu antrenmanda sakatlandı
"Namusumla oynadı öldürdüm"
ABD'nin Libya yaklaşımını etkileyen dinamikler
04 Haziran 2020 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 08:54:00

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemediklerini ve her zaman siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Mecliste düzenlenen genel görüşme oturumunda, Libya konusuyla ilgili soruları cevaplayan Gannuşi, "Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik. Hedefimiz birdi, o da vatan menfaatinin korunmasından başka bir şey değildi." dedi.

Libya'nın demokratik devletini kuracağına ve kardeş Cezayir'le birlikte Tunus'u koruyacak bir kale olacağına inandığını belirten Gannuşi, Libya krizinin çözümünde eskiden olduğu gibi şimdi de siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Tunus'un Libya'daki "yangınla" doğrudan alakadar olduğunu dile getiren Gannuşi, Libya'nın toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl bir çözüm için çalışmaktan ve tarafları da siyasi çözüme teşvik etmekten başka yol olmadığını kaydetti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Gannuşi, "Libya konusundaki tarafsız tavrımıza rağmen ülke içinde ve dışında pek çok taraf bu konuyu olumsuz şekilde kullandı. Burada gerçekte hedef alınan Tunus'un demokrasi tecrübesiydi." ifadesini kullandı.

Gannuşi, 19 Mayıs'ta, Libya hükümet güçlerinin, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Gannuşi'nin, Libya konusundaki bu tutumu ülke içinde tepkiye neden olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER